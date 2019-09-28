Появились фото с места смертельной аварии на границе Рязанской и Тамбовской областей

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Как уточнил телеканал, еще одна женщина пострадала. Ее госпитализировали в больницу Мичуринска.
Напомним, субботу, 28 сентября, на 350 километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись SsanYong и Geely. Вторая машина загорелась.
Погибли водитель SsanYong и три пассажира из Geely.
Отмечается, что у первой машины московские номера, у второй — тамбовские.
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.