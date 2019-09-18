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14:51, 18 сентября 2019 128
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Аккредитацию рязанского филиала института культуры приостановили

Аккредитацию рязанского филиала института культуры приостановили

Аккредитацию рязанского филиала института культуры приостановили. Соответствующий документ опубликовал Рособрнадзор.

Вузу установили срок в один месяц для устранения всех выявленных нарушений.

Напомним, о закрытии рязанского филиала МГИК стало известно 2 сентября. Решение принял ученый совет головного вуза в Москве. Позже рязанцы создали петицию против закрытия.

Филиал прекратит работу 2 февраля 2020 года. Руководство института рассказало, что филиал закроется из-за «критического состояния» здания, однако, Роспотребнадзор заявил, что здание соответствует всем нормам.

Студенты закрывающегося института записали видеообращение к министру Владимиру Мединскому.


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