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Здание рязанского филиала института культуры соответствует всем нормам. Заключение Роспотребнадзора опубликовано на сайте вуза.
Согласно документу, здание на улице Ленина соответствует «требованиям к микроклимату помещений, естественному и искусственному освещению, требованиям к организации работы».
Документ считается основанием для признания обследуемого здания соответствующим СанПину для ведения образовательной деятельности.
Заключение подписано главным санитарным врачом Рязанской области Ларисой Сараевой 9 сентября 2019 года.
Напомним, о закрытии рязанского филиала МГИК
Студенты закрывающегося института
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.