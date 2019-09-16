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Председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин пообещал держать на контроле историю с искалеченным в Сасовском районе Мухтаром. Об этом он рассказал в своем
«До глубины души поразила история с псом Мухтаром из села Гавриловское Сасовского района, которого жестоко избил хозяин. Неравнодушными остались практически все жители Рязанской области, да и всей страны. Была вовремя организована помощь, собраны средства, как итог — Мухтар выжил», — написал он.
Также Фомин рассказал, что он встретился с начальником УМВД по Рязанской области Сергеем Лебедевым.
«Благодарю Сергея Николаевича за принципиальную позицию! Теперь важно довести дело до конца, чтобы случаев варварского отношения с животными не было», — сказал председатель облдумы.
По предварительной информации, вечером 13 августа на улице села Гавриловское Сасовского района местный житель побил палкой свою собаку по кличке Мухтар. Ранее зоозащитики рассказывали, что мужчина
Рязанцы
На хозяина собаки сначал отказались заводить
Однако, спустя некоторое время дело
Собаку
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