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17:37, 16 сентября 2019 188
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Аркадий Фомин пообещал держать на контроле историю с искалеченным в Сасовском районе Мухтаром

Аркадий Фомин пообещал держать на контроле историю с искалеченным в Сасовском районе Мухтаром

Председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин пообещал держать на контроле историю с искалеченным в Сасовском районе Мухтаром. Об этом он рассказал в своем Instagram.

«До глубины души поразила история с псом Мухтаром из села Гавриловское Сасовского района, которого жестоко избил хозяин. Неравнодушными остались практически все жители Рязанской области, да и всей страны. Была вовремя организована помощь, собраны средства, как итог — Мухтар выжил», — написал он.

Также Фомин рассказал, что он встретился с начальником УМВД по Рязанской области Сергеем Лебедевым.

«Благодарю Сергея Николаевича за принципиальную позицию! Теперь важно довести дело до конца, чтобы случаев варварского отношения с животными не было», — сказал председатель облдумы.

По предварительной информации, вечером 13 августа на улице села Гавриловское Сасовского района местный житель побил палкой свою собаку по кличке Мухтар. Ранее зоозащитики рассказывали, что мужчина избил пса вилами и хотел его усыпить.

Рязанцы запустили акцию с питомцами, требуя наказать искалечившего пса хозяина.

На хозяина собаки сначал отказались заводить уголовное дело. По словам зоозащитницы Марины Селезневой, полицейские не нашли состава преступления.

Однако, спустя некоторое время дело завели.

Собаку возили на лечение в Москву, позже нашли ей хозяев в Екатеринбурге.


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