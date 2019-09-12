Рязанцы запустили акцию с питомцами, требуя наказать искалечевшего пса хозяина

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Рязанцы в соцсетях запустили акцию с требованием наказать жителя Сасовского района, искалечевшего пса по кличке Мухтар вилами. Пользователи «ВКонтакте» выкладывают фотографии своих питомцев с хэштэгами
Напомним, в среду, 11 сентября, стало известно, что на хозяина собаки отказались заводить
Мужчина вилами
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».