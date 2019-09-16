На владельца искалеченного в Сасовском районе Мухтара завели уголовное дело

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На владельца искалеченной в Сасовском районе собаки завели уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы до трех лет. Об этом сообщил
По предварительной информации, вечером 13 августа на улице села Гавриловское Сасовского района местный житель побил палкой свою собаку по кличке Мухтар. Животное получила травмы нижней челюсти и перелом правой передней лапы. Позднее пса госпитализировали.
«В ходе доследственной проверки сотрудники полиции установили обстоятельства получения собакой травм. В действиях 49-летнего мужчины усматриваются признаки преступления — жестокое обращение с животным», — написал представитель министерства.
Ранее рязанцы
На хозяина собаки отказались заводить
Мужчина вилами
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанская полиция проверит информацию о стрельбе догхантера в собаку
|
cледующая новость →ДТП с велосипедистом в Приокском попало на видео
Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.