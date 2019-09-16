Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:55, 16 сентября 2019 314
 0    0

На владельца искалеченного в Сасовском районе Мухтара завели уголовное дело 1

На владельца искалеченного в Сасовском районе Мухтара завели уголовное дело

На владельца искалеченной в Сасовском районе собаки завели уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы до трех лет. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

По предварительной информации, вечером 13 августа на улице села Гавриловское Сасовского района местный житель побил палкой свою собаку по кличке Мухтар. Животное получила травмы нижней челюсти и перелом правой передней лапы. Позднее пса госпитализировали.

«В ходе доследственной проверки сотрудники полиции установили обстоятельства получения собакой травм. В действиях 49-летнего мужчины усматриваются признаки преступления — жестокое обращение с животным», — написал представитель министерства.

Ранее рязанцы запустили акцию с питомцами, требуя наказать искалечившего пса хозяина.

На хозяина собаки отказались заводить уголовное дело. По словам зоозащитницы Марины Селезневой, полицейские не нашли состава преступления.

Мужчина вилами избил пса и хотел его усыпить. Собаку возили на лечение в Москву, позже нашли ей хозяев в Екатеринбурге.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 107
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 9 098
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 2
17:09, 3 сентября 2019 18 043
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 955
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 16 225
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум