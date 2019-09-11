Преподаватели и студенты рязанского «кулька» отправили письмо Путину

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Работники и студенты рязанского филиала института культуры обратились к Владимиру Путину с просьбой сохранить вуз. Об этом на
«Мы отправили коллективное письмо президенту, где сказано, что мы уважаем право учредителя на ликвидацию филиала, но хотим, чтобы все происходило в установленном законом порядке», — сказала Андрюкина.
Также на пресс-конференции отметили, что лучший вариант развития ситуации — оставить филиал в структуре института культуры с расширенным статусом и собственной стратегией развития. При этом ремонт здания следут провести в рамках нацпроекта «Культура» или другой целевой программы.
Кроме того, на пресс-конференции озвучили информацию, что многим из сотрудников филиала угрожали увольнением из-за активной позиции в сложившейся ситуации.
Напомним, о закрытии рязанского филиала института культуры стало известно в понедельник, 2 сентября. Такое решение принял ученый совет головного вуза в Москве. Позже активисты создали
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