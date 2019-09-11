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10:14, 11 сентября 2019 297
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Преподаватели и студенты рязанского «кулька» отправили письмо Путину

Преподаватели и студенты рязанского «кулька» отправили письмо Путину

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Работники и студенты рязанского филиала института культуры обратились к Владимиру Путину с просьбой сохранить вуз. Об этом на пресс-конференции, во вторник, 10 сентября, сообщила доцент кафедры социально-культурной деятельности Людмила Андрюкина. По ее словам, в обращении особое внимание уделили законности закрытия института культуры.

«Мы отправили коллективное письмо президенту, где сказано, что мы уважаем право учредителя на ликвидацию филиала, но хотим, чтобы все происходило в установленном законом порядке», — сказала Андрюкина.

Также на пресс-конференции отметили, что лучший вариант развития ситуации — оставить филиал в структуре института культуры с расширенным статусом и собственной стратегией развития. При этом ремонт здания следут провести в рамках нацпроекта «Культура» или другой целевой программы.

Кроме того, на пресс-конференции озвучили информацию, что многим из сотрудников филиала угрожали увольнением из-за активной позиции в сложившейся ситуации.

Напомним, о закрытии рязанского филиала института культуры стало известно в понедельник, 2 сентября. Такое решение принял ученый совет головного вуза в Москве. Позже активисты создали петицию против закрытия. Сотрудники «кулька» заподозрили московское руководство в коррупции. Корреспондент RZN.info показал, как выглядит здание изнутри, в каком состоянии его крыша.


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