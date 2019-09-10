Рязанский филиал института культуры заподозрил московское руководство в коррупции. Об этом во вторник, 10 сентября, на встрече с журналистами рассказали представители «кулька».

По словам председателя регионального отделения Союза дизайнеров России Олега Атязова у рязанского филиала МГИК (институт культуры) была устная договоренность с предыдущей администрацией головного вуза о выделении средств на капитальный ремонт здания в Рязани, однако никаких подтверждающих документов на запросы филиала нет.

«Каждый раз говорилось о том, что деньги выделены. Возможно они действительно выделялись? И здесь какая-то коррупционная составляющая? Мы не знаем. У нас закрадывается такое впечатление», — отметил Атязов.

Также эту информацию подтвердил экс-руководитель «кулька» Владимир Калинин. По его словам, сумма необходимая для текущего ремонта здания составляла в разное время от 10 до 7,5 миллионов рублей.

Напомним, в 2017 году в головной вуз от руководства филиала направили девять запросов по поводу заявки на ремонт.

«Нас уверяли, что деньги выделены, но никаких ответов нет. Я думаю, что заявка — фикция. Это просто, чтобы мы отстали», — заявил журналистам Калинин.

Такую же мысль высказал доцент кафедры искусств Михаил Зиньков.