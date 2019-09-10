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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Руководство рязанского филиала института культуры опровергло информацию об аварийности здания. Это произошло на пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 10 сентября.
Председатель регионального отделения Союза дизайнеров России Олег Атясов рассказал, что в 2019 году инспекция по охране памятников культурного наследия провела техническое обследование здания. В протоколе сказано, что интерьер здания является неудовлетворительным, но не аварийным.
«Никакой угрозы жизни и здоровью студентов и преподавателей нет. Основания для ликвидации филиала являются надуманными», — сказал Атясов.
Отметим, что ректор головного вуза Арсений Миронов говорил о том, что федеральное министерство культуры, которое является учредителем вуза и МГИК выделяли деньги на создание проектно-сметной документации для ремонта филиала. При этом, документы так и не увидели ни в «кульке», ни в в рязанской инспекции по охране памятников культурного наследия, равно как и протокола о закрытии вуза.
Другие спикеры также обратили внимание журналистов на то, что неоднократно в течение нескольких лет просили головной вуз выделить средства на текущий ремонт здания, однако не только не получили денег, но и даже не получили какого-либо ответа на свои запросы. Так, за 2017 год они сделали девять запросов по поводу ремонта.
Замдиректора вуза Владимир Калинин отметил, что деньги в филиал поступали, но только на зарплаты, и для уплаты налогов и коммунальных услуг. Также эти деньги могут быть использованы только на текущее содержание здания — мойку окон, уборку, пожарную сигнализацию, обслуживание котельной, вывоз мусора, дезактивацию, уборку снега с крыши, систему отопления, мелкий ремонт. Однако, на капитальный ремонт нужна отдельная строка и использовать эти средства для капитального ремонта здания филиал не имеет права.
Напомним, о закрытии рязанского филиала института культуры
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