В Рязани продолжает гореть свалка с опасными отходами

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В четверг, 29 августа, в 16:30 поступило сообщение, что около дома №15Б по Ряжскому шоссе тлеет мусор. Об этом сообщила
К месту проложили рукавную линию 80 метров длиной и установили мотопомпу, чтобы забрать воду из пожарного водоема на территории свалки.
«Работы по устранению проводятся силами ООО „Экошлак“», — отметили в сообщении.
Пожар на свалке в Турлатове
Дым от возгорания распространился по всему городу и рязанцы
Прокуратура нашла
Пожар повторился
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМошенник пообещал калужанке компенсацию за БАДы и обманул почти на 800 тысяч
|
cледующая новость →Рязанскую библиотеку имени Есенина отремонтируют за 12 миллионов рублей
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».