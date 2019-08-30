Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:49, 30 августа 2019 285
 0    0

В Рязани продолжает гореть свалка с опасными отходами

В Рязани продолжает гореть свалка с опасными отходами

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В четверг, 29 августа, в 16:30 поступило сообщение, что около дома №15Б по Ряжскому шоссе тлеет мусор. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К месту проложили рукавную линию 80 метров длиной и установили мотопомпу, чтобы забрать воду из пожарного водоема на территории свалки.

«Работы по устранению проводятся силами ООО „Экошлак“», — отметили в сообщении.

Пожар на свалке в Турлатове начался 12 августа.

Дым от возгорания распространился по всему городу и рязанцы жаловались на запах гари. После обращений экологическая лаборатория провела замер атмосферного воздуха.

Прокуратура нашла опасные отходы на свалке во время проверки.

Пожар повторился через неделю. Ситуацию прокомментировал Николай Любимов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки и секретах конкуренции

Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки и секретах конкуренции

О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 939
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 696
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 576
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 508
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 922
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум