В Рязани ведущему «На ножах» Константину Ивлеву подарили калинник

В Рязани шеф-повару, ведущему кулинарных программ на телеканале «Пятница» Константину Ивлеву подарили калинник. Но оценить местный десерт на вкус он еще не успел. Об этом шеф рассказал в личной беседе корреспонденту RZN.info.

Ивлев также поделился своими впечатления о визите в Рязань, который состоялся в рамках съемки передачи GAZtrotour.

«Впечатления о Рязани стали более мощные, — подчеркнул шеф-повар. — В этот раз я побывал на Первомайском рынке, где торгуют бабушки. Я нахожусь под мощнейшим впечатлением, потому что попробовал последний урожай малины, клубники, сумасшедшие, порядка пятнадцати сортов, яблоки, томаты. Знаете, для меня это кайф».

Ивлев отметил, что эти впечатления наиболее яркие, потому что он является «послом и популяризатором своей профессии» и, по его мнению, в кулинарии важно использование местных фермерских и сезонных продуктов.

«В чем кайф сезонного продукта? Он интересен в виду того, что находится на пике своего вкуса и он дешевле. И главная задача повара — создать логистику. Продукты, фермеры, бабушки — они есть. С ними только нужно правильно работать. Я радуюсь, когда вижу хорошие местные продукты», — отметил шеф.

Ведущий также рассказал, что попробовал рязанскую картошку с огурцами и грибы.

«Я не так много ел в Рязани. Но похвалить могу, однозначно, грибы. Я сегодня видел разные виды белого гриба. Нам рассказали про вид, который растет у определенных деревьев. И поэтому отмечу, само собой, паштет из грибов и хлеб — вообще „сумасшедший“».

Напомним, 29 августа Константин Ивлев накормил рязанцев паштетом из кролика на цельнозерновом хлебе и рассказал в Instagram про поход на рязанский рынок.

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