«Вкусняха!». Константин Ивлев попробовал малину на рязанском рынке

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Константин Ивлев попробовал малину на рязанском рынке. Об этом телеведущий рассказал в своем Instagram.
«Итак, мы в Рязани. Приехали на местный Центральный рынок (на самом деле, Ивлев находился на Первомайском рынке — прим. ред.). Он находится прямо на Первомайском проспекте. И вот посмотрите, что здесь продают люди. Вкусняха!», — сказал он.
Напомним, шеф-повар
Ивлев устроит мастер-класс около новогоднего шатра на улице Почтовой. Для рязанцев устроят дегустацию.
Начало в 14:00.
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