Рязанцы устроили давку в очереди за бесплатной едой от шефа Ивлева

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В четверг, 29 августа, рязанцы устроили давку в очереди за бесплатной едой от шефа Константина Ивлева.
Ведущий телепрограмм «На ножах» и «Адская кухня»
Перед раздачей повар предупредил, что блюд хватит не на всех. Жители города, в том числе дети и беременные женщины, столпились возле фургона и начали ругаться.
Кроме того, в толпе потерялся ребенок.
Напомним, шеф-повар приехал в рамках передачи GAZtrotour. Ее снимут в восьми городах. Шоу покажут на Ivlev Chef Channel.
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