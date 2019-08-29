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17:05, 29 августа 2019 574
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Рязанцы устроили давку в очереди за бесплатной едой от шефа Ивлева

Рязанцы устроили давку в очереди за бесплатной едой от шефа Ивлева

В четверг, 29 августа, рязанцы устроили давку в очереди за бесплатной едой от шефа Константина Ивлева.

Ведущий телепрограмм «На ножах» и «Адская кухня» приехал в Рязань на улицу Почтовую, где приготовил паштет из кролика с хрустящим луком и ароматом белого трюфеля и фундука.

Перед раздачей повар предупредил, что блюд хватит не на всех. Жители города, в том числе дети и беременные женщины, столпились возле фургона и начали ругаться.

Кроме того, в толпе потерялся ребенок.

Напомним, шеф-повар приехал в рамках передачи GAZtrotour. Ее снимут в восьми городах. Шоу покажут на Ivlev Chef Channel.


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