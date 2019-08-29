Константин Ивлев приготовил для рязанцев паштет из кролика на цельнозерновом хлебе. Фото

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В четверг, 29 августа, ведущий телепрограмм «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев приготовил для рязанцев паштет из кролика с орехами и коньяком на цельнозерновом хлебе.
Ингредиенты для блюда — кролика и цельнозерновой хлеб — Ивлев купил у рязанских фермеров. Шеф-повар приехал в Рязань в рамках передачи GAZtrotour. Ее снимут в восьми городах. Шоу покажут на Ivlev Chef Channel.
В Рязани съемки передачи прошли на улице Почтовой у памятника Евпатию Коловрату. В течение часа шеф-повар, находясь на мобильной кухне, расположенной в фургоне, готовил для рязанцев блюдо, которое потом смогли попробовать все желающие.
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