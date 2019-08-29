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18:03, 29 августа 2019 352
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Андрею Минаеву продлили домашний арест

Андрею Минаеву продлили домашний арест

Ректору РГУ Андрею Минаеву продлили домашний арест. Об этом RZN.info сообщил его адвокат Эдуард Видакас.

В четверг, 29 августа, Советский суд продлил меру пресечения еще на месяц.

По словам Видакаса, следствие намерено перепредъявить обвинение подсудимому.

Напомним, 1 апреля ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде. 3 апреля суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил срок задержания.

5 апреля суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но в итоге суд закончилсяарестом.

Позже решение обжаловали.15 апреля Минаева отпустили под домашний арест.


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