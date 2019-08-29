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Ректору РГУ Андрею Минаеву продлили домашний арест. Об этом RZN.info сообщил его адвокат Эдуард Видакас.
В четверг, 29 августа, Советский суд продлил меру пресечения еще на месяц.
По словам Видакаса, следствие намерено перепредъявить обвинение подсудимому.
Напомним, 1 апреля ректора
По версии следствия, руководство вуза
Проректора РГУ Кирьянову
5 апреля суд над ректором
Позже решение
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