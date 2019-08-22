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Николай Любимов обсудил затянувшееся строительство нового здания музея Рязанского кремля с замом Мединского. Об этом он рассказал на пресс-конференции в четверг, 22 августа.
«Ситуация с музеями в области будет выправляться» — сказал глава региона. Губернатор рассказал, что обсудил
Николай Любимов отметил, что после этого «началось движение».
«Вы видите, что, первая реакция уже есть», — подытожил губернатор, имея в виду
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