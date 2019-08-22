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13:30, 22 августа 2019 224
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Любимов обсудил затянувшееся строительство нового здания музея Рязанского кремля с замом Мединского

Любимов обсудил затянувшееся строительство нового здания музея Рязанского кремля с замом Мединского

Николай Любимов обсудил затянувшееся строительство нового здания музея Рязанского кремля с замом Мединского. Об этом он рассказал на пресс-конференции в четверг, 22 августа.

«Ситуация с музеями в области будет выправляться» — сказал глава региона. Губернатор рассказал, что обсудил медленное строительство здания музея Рязанского Кремля, ремонт гимназии №2 и реконструкцию торговых рядов с замминистра федерального минкульта Аллой Маниловой во время ее приезда в Рязань.

Николай Любимов отметил, что после этого «началось движение».

«Вы видите, что, первая реакция уже есть», — подытожил губернатор, имея в виду жалобу министра культуры России Владимира Мединского в генпрокуратуру на подрядчика, занимающегося в том числе и строительством здания для музея Рязанского кремля.


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