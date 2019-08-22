Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на медленное строительство рязанского музея

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Министр культуры Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на медленное строительство здания, в который должен переехать Рязанский музей-заповедник. Об этом сообщает
На музей выделили 1,213 миллиарда рублей. Строительство должны завершить в 2020 году. Глава минкультуры считает, что «темпы производства работ на объекте неудовлетворительные».
Мединский также выразил недовольство стройками фондохранилища для крымского музея-заповедника «Херсонес Таврический» и гостиницы Большого театра. Стройкой в Рязани и Севастополе занимается подрядчик «Рост-Е», в Москве — «Корпорация АТТА Групп». Обе компании принадлежат Александру Ушакову.
Министр попросил принять к подрядчикам меры прокурорского реагирования. Как отмечает издание, заказчик — подведомственная ведомству Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации — начал готовиться к расторжению контрактов.
Напомним, музей начали строить в 2015 году. Мединский заявлял, что экспозиции из Кремля
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