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9:58, 22 августа 2019 808
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Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на медленное строительство рязанского музея

Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на медленное строительство рязанского музея

Министр культуры Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на медленное строительство здания, в который должен переехать Рязанский музей-заповедник. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к министерству источник.

На музей выделили 1,213 миллиарда рублей. Строительство должны завершить в 2020 году. Глава минкультуры считает, что «темпы производства работ на объекте неудовлетворительные».

Мединский также выразил недовольство стройками фондохранилища для крымского музея-заповедника «Херсонес Таврический» и гостиницы Большого театра. Стройкой в Рязани и Севастополе занимается подрядчик «Рост-Е», в Москве — «Корпорация АТТА Групп». Обе компании принадлежат Александру Ушакову.

Министр попросил принять к подрядчикам меры прокурорского реагирования. Как отмечает издание, заказчик — подведомственная ведомству Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации — начал готовиться к расторжению контрактов.

Напомним, музей начали строить в 2015 году. Мединский заявлял, что экспозиции из Кремля переедут в новое здание в 2018 году. Прошлым летом губернатор Николай Любимов рассказывал, что здание нового музейного комплекса на улице Соборной технически готово на 81%, а сдать его должны в 2019 году.

Ранее опубликовали виртуальную экскурсию по залам будущего музея Рязанского кремля.


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