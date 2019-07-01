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Реставрация торговых рядов в Рязани продлится до 2020 года. Об этом RZN.info сообщили в региональной инспекции по охране объектов культурного наследия.
В марте инспекция выдала разрешение на реставрацию ООО «МОНТАЖСТРОЙ», однако к работам компания так и не приступила.
В июне подрядчик поменялся, работами занялось ООО «Фасадстройсервис».
Согласно контракту, срок окончания реставрации сдвинулся на 15 июня 2020 года.
Ранее сообщалось, что работы
Напомним, из-за реставрации около здания
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