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12:27, 1 июля 2019 690
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Реставрация торговых рядов в Рязани продлится до 2020 года

Реставрация торговых рядов в Рязани продлится до 2020 года

Реставрация торговых рядов в Рязани продлится до 2020 года. Об этом RZN.info сообщили в региональной инспекции по охране объектов культурного наследия.

В марте инспекция выдала разрешение на реставрацию ООО «МОНТАЖСТРОЙ», однако к работам компания так и не приступила.

В июне подрядчик поменялся, работами занялось ООО «Фасадстройсервис».

Согласно контракту, срок окончания реставрации сдвинулся на 15 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что работы завершат до 1 августа 2019 года.

Напомним, из-за реставрации около здания закрыли парковку.


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