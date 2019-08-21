Рязанская прокуратура подтвердила незаконное расположение свалки в Турлатове

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Прокуратура Рязанской области подтвердила активистам, что мусорный полигон в Турлатове располагается незаконно, сообщил
«Из-за отсутствия грамотного обращения с отходами на таких несанкционированных полигонах возникают пожары. Реальные полигоны требуют особых инженерных решений, здесь же их нет. В результате местным жителям в августе пришлось два дня дышать токсичным смогом, возникшим из-за возгорания на свалке», — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгений Рыбаков.
Он добавил, что активисты настаивают на ликвидации свалки и ждут результатов работы правоохранительных органов в отношении ее организаторов.
Напомним, вечером в понедельник, 12 августа,
После произошедшего экологическая лаборатория
Прокуратура нашла
Пожар повторился
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.