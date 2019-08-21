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13:00, 21 августа 2019 369
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Рязанская прокуратура подтвердила незаконное расположение свалки в Турлатове

Рязанская прокуратура подтвердила незаконное расположение свалки в Турлатове

Прокуратура Рязанской области подтвердила активистам, что мусорный полигон в Турлатове располагается незаконно, сообщил сайт регионального отделения ОНФ.

«Из-за отсутствия грамотного обращения с отходами на таких несанкционированных полигонах возникают пожары. Реальные полигоны требуют особых инженерных решений, здесь же их нет. В результате местным жителям в августе пришлось два дня дышать токсичным смогом, возникшим из-за возгорания на свалке», — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгений Рыбаков.

Он добавил, что активисты настаивают на ликвидации свалки и ждут результатов работы правоохранительных органов в отношении ее организаторов.

Напомним, вечером в понедельник, 12 августа, начался пожар на полигоне. Дым от возгорания распространился по всему городу и рязанцы пожаловались на запах гари.

После произошедшего экологическая лаборатория провела замер атмосферного воздуха.

Прокуратура нашла опасные отходы на свалке во время проверки.

Пожар повторился через неделю.


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