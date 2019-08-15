Устроившие скандал в «Лесной сказке» иркутские школьники вернулись домой заболевшими

Устроившие скандал в рязанском лагере «Лесная сказка» школьники вернулись домой в Нижнеудинск. Сюжет об их приезде подготовили для «Вести. Иркутск».

Как отметил корреспондент, многие из детей вернулись заболевшими и с температурой.

«Корпуса были настолько старыми, что буквально разваливались, на стенах и потолках были дыры, там было очень холодно», — передал слова детей мужчина.

Одна из девочек рассказала, что в доставшейся ей комнате была дырка в стене.

«Трансформаторная будка была на территории лагеря, и забор был невысокий, то есть в легкой доступности, — поделилась переживаниями мать школьника.

Встречавший детей на вокзале корреспондент уточнил, что многие школьники и их родители «не держат зла и не в обиде» на сотрудников лагеря.

Напомним, на прошлой неделе в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе приехали 179 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Они пожаловались на условия и попросили увезти их. После жалобы в лагере устроили проверку прокуратура , м инистр образования Иркутской области и следователи .

Детский омбудсмен заявила, что Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем.

Позже Роспотребнадзор пояснил , что лагерь не должен был работать в четвертую смену.

Также Любимов извинился за испорченный отдых школьников.