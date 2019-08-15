Устроившие скандал в «Лесной сказке» иркутские школьники вернулись домой заболевшими

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Устроившие скандал в рязанском лагере «Лесная сказка» школьники вернулись домой в Нижнеудинск. Сюжет об их приезде подготовили для «Вести. Иркутск».
Как отметил корреспондент, многие из детей вернулись заболевшими и с температурой.
«Корпуса были настолько старыми, что буквально разваливались, на стенах и потолках были дыры, там было очень холодно», — передал слова детей мужчина.
Одна из девочек рассказала, что в доставшейся ей комнате была дырка в стене.
«Трансформаторная будка была на территории лагеря, и забор был невысокий, то есть в легкой доступности, — поделилась переживаниями мать школьника.
Встречавший детей на вокзале корреспондент уточнил, что многие школьники и их родители «не держат зла и не в обиде» на сотрудников лагеря.
Напомним, на прошлой неделе в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе
Детский омбудсмен заявила, что Анна Кузнецова
Позже Роспотребнадзор
Также Любимов
Ранее сообщалось, что школьников
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