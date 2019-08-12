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14:26, 12 августа 2019 326
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Скандалом в детском лагере в Рязанской области заинтересовались следователи

Скандалом в детском лагере в Рязанской области заинтересовались следователи

Следователи начали проверку после сообщений об антисанитарных условиях в детском лагере в Сасовском районе, на которые пожаловались иркутские школьники. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительной информации, 9 августа школьники приехали на отдых в Рязанскую область из пострадавших от паводка районов Иркутской области.

Через некоторое время дети пожаловались на антисанитарные условия проживания и плохое состояние лагеря.

Следователи выяснят все подробности произошедшего, а также нарушения должностных лиц, ответственных за размещение школьников в лагере, признаков преступления по статье 293 УК РФ.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, условия содержания детей в лагере также проверит министр образования Иркутской области.

Ранее дети и попросили увезти их из рязанского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Школьники и воспитатели остались недовольны условиями, в которых должны были провести три недели. Свою оценку ситуации дало руководство рязанского лагеря и администрация Сасовского района.


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