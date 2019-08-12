Скандалом в детском лагере в Рязанской области заинтересовались следователи

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Следователи начали проверку после сообщений об антисанитарных условиях в детском лагере в Сасовском районе, на которые пожаловались иркутские школьники. Об этом сообщила
По предварительной информации, 9 августа школьники приехали на отдых в Рязанскую область из пострадавших от паводка районов Иркутской области.
Через некоторое время дети пожаловались на антисанитарные условия проживания и плохое состояние лагеря.
Следователи выяснят все подробности произошедшего, а также нарушения должностных лиц, ответственных за размещение школьников в лагере, признаков преступления по статье 293 УК РФ.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
Напомним, условия содержания детей в лагере также
Ранее дети и попросили увезти их из рязанского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Школьники и воспитатели
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЦыганка украла с банковской карты туляка более десяти тысяч
|
cледующая новость →В Калуге на ночь перекроют одну из улиц
Знакомимся с кандидатами!