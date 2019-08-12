Руководство рязанского лагеря прокомментировало скандал с заселившимися детьми из Иркутской области

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Руководство рязанского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» прокомментировало скандал с пострадавшими от наводнения детьми из Иркутской области.
Директор учреждения Маргарита Сурикова рассказала корреспонденту RZN.info, что ее лагерь выбрала соцзащита Иркутской области из-за низкой стоимости путевок.
«Мы, как и другие рязанские лагеря, подали заявку в региональный минобразования для заселения детей из Иркутской области. Мы были готовы принять их, хотя я заранее предупреждала о том, что лагерь не отапливается. Нас выбрали, потому что мы предложили самую низкую стоимость путевок», — рассказала Сурикова.
«Что касается жалоб, то мы перед этим отработали три смены, и где-то дети могли отковырнуть штукатурку или сломать что-то, но в целом мне показалось, что заехавших детей искать недостатки в лагере подстрекали приехавшие с ними взрослые», — добавила директор лагеря.
Отметим, «Лесная сказка» расположен в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района и работает с 1976 года.
Напомним, пострадавшие от наводнения дети из Нижнеудинска Иркутской области просят увезти их из рязанского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Школьники и воспитатели
После жалобы иркутских школьников в рязанском лагере
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