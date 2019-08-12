Недовольство приездом в рязанский лагерь школьники и взрослые из Иркутской области не скрывали уже на вокзале. Об этом корреспонденту RZN.info в телефонной беседе рассказал глава администрации Сасовского муниципального района Сергей Макаров.

По его словам, детей отправили домой «по желанию родителей и старших, но не по их собственному желанию».

«Изначально дети были настроены по разному: кто-то хотел остаться, кто-то нет — кого и как настроили. Я сам с ними общался, когда мы их встречали. У некоторых детей было мнение „мы хотим домой“, еще не видя ничего, будучи на вокзале. Взрослые тоже были настроены по разному. Кто-то действительно ехал от беды и совсем не думал, что их везут на какой-то южный курорт. Кто-то при приезде уже хотел домой», — рассказал собеседник.

Сергей Макаров также отметил, что направляется в «Лесную сказку» и пока не готов дать оценку состояния лагеря. При этом глава администрации добавил, что ранее подобных прецедентов в «Лесной сказке» не было.

«Я пока не могу дать индивидуальное заключение. Лагерь коммерческий. По нему давать информацию мне сложно. Сейчас идут проверки, и я могу дать необъективную информацию, пока они не завершились. Для этого есть компетентные специалисты, они больше меня понимают», — заключил Макаров.