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16:11, 11 августа 2019 378
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«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря

«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря

Пострадавшие от наводнения дети из Нижнеудинска Иркутской области просят увезти их из рязанского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Школьники и воспитатели недовольны условиями, в которых должны провести три недели, сообщают «Вести-Иркутск».

В частное учреждение в Сасовском районе на поезде в пятницу, 9 августа, приехали 179 детей.

«Обшарпанные стены, сломанная мебель, холодная вода, а вместо дверей — шторки. Питание тоже не соответствует требованиям Роспотребнадзора», — приводят журналисты слова отдыхающих в лагере.

В подтверждение этого они показывают ролик, который снял приехавший на отдых юноша. На видео — душевые без леек и света .

Сопровождающий воспитатель из школы №12 Нижнеудинска Людмила Булавина пояснила, что после того, как видео распространили в соцсетях, в лагерь приехала техника для облагораживания территории.

«Вы нас, Людмила Анатольевна, везли в „Лесную сказку“, а привезли в лесной ад», — рассказала о жалобах женщина.

По ее словам, родители требуют вернуть детей домой или перевести в другое место.


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