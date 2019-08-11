«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря

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Пострадавшие от наводнения дети из Нижнеудинска Иркутской области просят увезти их из рязанского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Школьники и воспитатели недовольны условиями, в которых должны провести три недели, сообщают «
В частное учреждение в Сасовском районе на поезде в пятницу, 9 августа, приехали 179 детей.
«Обшарпанные стены, сломанная мебель, холодная вода, а вместо дверей — шторки. Питание тоже не соответствует требованиям Роспотребнадзора», — приводят журналисты слова отдыхающих в лагере.
В подтверждение этого они показывают ролик, который снял приехавший на отдых юноша. На видео — душевые без леек и света .
Сопровождающий воспитатель из школы №12 Нижнеудинска Людмила Булавина пояснила, что после того, как видео распространили в соцсетях, в лагерь приехала техника для облагораживания территории.
«Вы нас, Людмила Анатольевна, везли в „Лесную сказку“, а привезли в лесной ад», — рассказала о жалобах женщина.
По ее словам, родители требуют вернуть детей домой или перевести в другое место.
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