Министр образования Иркутской области проверит условия содержания детей в рязанском лагере

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова проверит условия в рязанском лагере «Лесная сказка» в Сасовском районе, куда ранее прибыли на отдых 179 детей из Нижнеудинска. Об этом RZN.info сообщила начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич.
По ее словам, министр выехала на место, чтобы «объективно оценить состояние лагеря».
«Мы отправили детей в разные лагеря, которые были внесены в реестр, предоставленный федеральным Минобразования. Проверить все учреждения у нас не было возможности», — подчеркнула Ирина Алашкевич.
«Мы понимаем, что и в хорошем месте можно найти какие-то недостатки. Потому было принято решение посетить лагерь лично», — добавила пресс-секретарь.
На официальном портале Иркутской области приведен комментарий министра образования Валентины Перегудовой:
«К сожалению, мы не можем предварительно проверить лично каждый лагерь, в который отправляем детей. Мы сегодня посмотрим данное оздоровительное учреждение. После этого сможем дать оценку ситуации. Ребятам и педагогам из Нижнеудинска было предложено остаться в лагере еще на пару дней, чтобы мы успели перенаправить их в другое оздоровительное учреждение в центральной части России. Однако сопровождающие приняли решение везти детей домой, сейчас все школьники едут в Нижнеудинск».
Всего желание отдохнуть выразили более 5000 школьников. Большая часть из них уже отдыхают в оздоровительных лагерях страны, сообщили на сайте области. По словам начальника управления пресс-службы Ирины Алашкевич, подобных жалоб от иркутских школьников на состояние лагерей в других регионах не было.
Напомним, пострадавшие от наводнения дети из Нижнеудинска Иркутской области
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗаявки на участие в НХЛ подали 26 рязанских команд
|
cледующая новость →Сорокина вновь проконтролировала ремонт рязанских дворов и образовательных учреждений
Знакомимся с кандидатами!