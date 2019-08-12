Министр образования Иркутской области проверит условия содержания детей в рязанском лагере

Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова проверит условия в рязанском лагере «Лесная сказка» в Сасовском районе, куда ранее прибыли на отдых 179 детей из Нижнеудинска. Об этом RZN.info сообщила начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич.

По ее словам, министр выехала на место, чтобы «объективно оценить состояние лагеря».

«Мы отправили детей в разные лагеря, которые были внесены в реестр, предоставленный федеральным Минобразования. Проверить все учреждения у нас не было возможности», — подчеркнула Ирина Алашкевич.

«Мы понимаем, что и в хорошем месте можно найти какие-то недостатки. Потому было принято решение посетить лагерь лично», — добавила пресс-секретарь.

На официальном портале Иркутской области приведен комментарий министра образования Валентины Перегудовой:

«К сожалению, мы не можем предварительно проверить лично каждый лагерь, в который отправляем детей. Мы сегодня посмотрим данное оздоровительное учреждение. После этого сможем дать оценку ситуации. Ребятам и педагогам из Нижнеудинска было предложено остаться в лагере еще на пару дней, чтобы мы успели перенаправить их в другое оздоровительное учреждение в центральной части России. Однако сопровождающие приняли решение везти детей домой, сейчас все школьники едут в Нижнеудинск».

Всего желание отдохнуть выразили более 5000 школьников. Большая часть из них уже отдыхают в оздоровительных лагерях страны, сообщили на сайте области. По словам начальника управления пресс-службы Ирины Алашкевич, подобных жалоб от иркутских школьников на состояние лагерей в других регионах не было.