После жалобы иркутских школьников в рязанском лагере устроили проверку

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Прокуратура нашла нарушения в рязанском лагере, на условия в котором пожаловались дети из Иркутской области. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщила пресс-служба надзорного органа.
Специалисты прокуратуры и регионального управления Роспотребнадзора проверили оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района. Они нашли «нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, а также к организации питания».
На директора «Лесной сказки» завели дело по статье 6.7 КоАП. Ему внесли представление об устранении нарушений.
«Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокуратурой области внесено представление руководителю регионального Управления Роспотребнадзора по Рязанской области», — добавили в прокуратуре.
Напомним, пострадавшие от наводнения дети из Нижнеудинска Иркутской области просят увезти их из рязанского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Школьники и воспитатели
Как уточнили в прокуратуре, в лагере отдыхают 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих их взрослых.
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