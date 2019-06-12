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Андрей Любимов выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Рязани. Об этом во «ВКонтакте» сообщил депутат гордумы от КПРФ Алексей Захаров. Эту запись репостнул на свою страницу Любимов.
По словам Захарова, коммунисты поддерживают выдвижение Андрея Любимова.
«У Андрея есть достаточный жизненный, управленческий и политический опыт для наведения порядка в городе. Команда тоже есть», — отметил депутат.
Конкурс на нового мэра в Рязани
Напомним, в 2017 году КПРФ
Также Любимов
В конце апреля его
Фото со
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