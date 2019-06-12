Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:42, 12 июня 2019 712
 0    0

Андрей Любимов выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Рязани

Андрей Любимов выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Рязани

Андрей Любимов выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Рязани. Об этом во «ВКонтакте» сообщил депутат гордумы от КПРФ Алексей Захаров. Эту запись репостнул на свою страницу Любимов.

По словам Захарова, коммунисты поддерживают выдвижение Андрея Любимова.

«У Андрея есть достаточный жизненный, управленческий и политический опыт для наведения порядка в городе. Команда тоже есть», — отметил депутат.

Конкурс на нового мэра в Рязани объявили в конце мая. Он пройдет 6 сентября.

Напомним, в 2017 году КПРФ выдвигала Андрея Любимова в кандидаты на выборы губернатора, но позже его заменили на Владимира Федоткина.

Также Любимов участвовал на допвыборах в облдуму в 2018 году и занял второе место.

В конце апреля его исключили из компартии.

Фото со страницы Андрея Любимов во «ВКонтакте»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 19 768
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 19 616
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
12:00, 29 мая 2019 13 682
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 5
10:47, 2 июня 2019 12 220
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
8:51, 2 июня 2019 11 236
В рязанской мэрии объяснили появление «асфальтовой заплатки» у ТЦ «Великан»
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум