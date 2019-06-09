Адвокат Ивана Голунова подал в следком заявление против полицейских, задерживавших журналиста

Адвокат Ольга Динзе направила заявление в Следственный комитет о действиях полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова. Об этом написала Meduza .

В документе, который опубликовал глава международной правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков, говорится, что в отношении Голунова «применено немотивированное физическое насилие», ему причинили «телесные повреждения в области спины, головы и других частей тела».

Защитник требует провести проверку и в случае подтверждения изложенных фактов привлечь полицейских к уголовной ответственности.

Если вину докажут, то полицейским грозит до четырех лет тюрьмы.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. К журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили , что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Позже у главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

В качестве меры пресечения для него выбрали домашний арест.