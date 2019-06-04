Напавшие на рязанку футболисты выплатили ей почти миллион рублей

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Во вторник, 4 июня, железнодорожный суд Рязани начал рассматривать уголовное дело футболистов Дмитрия Митина и Артема Надеева, в декабре прошлого года избивших и ограбивших женщину.
На заседании присутствовала потерпевшая. Рязанка предоставила заявление, в котором указала, что имущественный, физический и моральный вред Митин возместил ей в полном объеме. По словам потерпевшей, спортсмен принес ей искренние извинения и выплатил 436 тысяч рублей. С аналогичным заявлением она выступила в отношении Надеева. Подсудимый выплатил ей 430 тысяч рублей.
Женщина попросила назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.
Подсудимые признали свою вину в полном объеме.
Обвинение попросило назначить виновным по три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.
В последнем слове Дмитрий Митин раскаялся в содеяном и еще раз попросил прощение у потерпевшей.
«За время нахождения под домашним арестом и в следственном изоляторе я свою вину полностью осознал, — сказал подсудимый. — Обязуюсь такого больше не повторять и не совершать. В дальнейшем хочу вести нормальный образ жизни, продолжать работать, закончить два высших учебных заведения, получить высшее образование, создать семью», — добавил Митин. Спортсмен также извинился перед родителями, друзьями и футбольной командой.
Артем Надеев в последнем слове отметил, что «достаточно одной ситуации, чтобы перевернуть все с ног на голову».
«Я начал жить заново, кардинально все пересмотрел. Искренне хочу извиниться перед потерпевшей, хочу сказать спасибо моим родным, что они поддерживали меня в такой сложной ситуации. И я постараюсь доказать всем, что я достоин свободы. Обязуюсь встать на истинный путь исправления», — сказал Надеев.
Напомним, в декабре 2018 года 21-летний Дмитрий Митин и 19-летний Артем Надеев напали на 41-летнюю женщину. Молодые люди избили ее, отобрали деньги и телефон. Инцидент
После
Преступление
В прошедшем сезоне Дмитрий Митин выступал за ФК «Рязань», сыграл три матча. По словам директора клуба, спортсмен покинул команду до происшествия. Артем Надеев в прошлом сезоне играл за молодежную команду.
Фото ФК «Локомотив»
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