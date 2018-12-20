В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео

В Рязани задержали двух злоумышленников, которые избили и ограбили местную предпринимательницу. Об этом сообщила
18 декабря в полицию около трех часов ночи обратилась 41-летняя рязанка, которая сообщила, что двое незнакомцев недалеко от площади Победы напали на нее, жестоко избили и отобрали сотовый телефон и 36 тысяч рублей.
Оперативники опросили пострадавшую и выяснили, что женщина проживает рядом с местом ограбления. Во время прогулки она дошла до банкомата и сняла все деньги. На нее напали около дома.
Пострадавшая, несмотря на то, что у нее было разбито лицо, назвала приметы хулиганов. Кроме того, произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские установили их личность. 21-летнего рязанца и его 19-летнего приятеля задержали.
Отмечается, что молодые люди во время преступления находились в алкогольном опьянении.
Также стражи порядка установили, что подозреваемые играют за одну из любительских футбольных команд.
В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».