В Рязани арестовали футболистов, которые напали на женщину в центре города

Двух рязанских футболистов задержали за нападение на женщину в центре города. Об этом сообщил
По версии предварительного следствия, двое молодых людей ночью 18 декабря в районе улицы Вокзальной избили ранее незнакомую им женщину, после чего похитили принадлежащий ей телефон стоимостью 11 тысяч рублей, а также деньги в сумме 36 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления.
Одного из подозреваемых заключили под стражу на два месяца, другого под домашний арест на тот же срок.
Напомним, полицейские