Напавшим на женщину рязанским футболистам поменяли статью на более тяжкую

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Рязанским футболистам, которые напали на женщину, поменяли статью на более тяжкую. Об этом в среду, 17 апреля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Теперь Дмитрию Митину и Артему Надееву вменяют разбой, а не грабеж. Также подозреваемым продлили домашний арест до 17 мая. В ведомстве отметили, что в мае дело направят в суд.
Напомним, в декабре 21-летний и 19-летний спортсмены напали на 41-летнюю женщину. Молодые люди избили ее, отобрали деньги и телефон. Инцидент
После
В текущем сезоне Дмитрий Митин выступал за ФК «Рязань», сыграл три матча. По словам директора клуба, спортсмен покинул команду до происшествия. Артем Надеев в прошлом сезоне играл за молодежную команду.
Фото ФК «Рязань»
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