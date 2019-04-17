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17:11, 17 апреля 2019 151
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Напавшим на женщину рязанским футболистам поменяли статью на более тяжкую

Напавшим на женщину рязанским футболистам поменяли статью на более тяжкую

Рязанским футболистам, которые напали на женщину, поменяли статью на более тяжкую. Об этом в среду, 17 апреля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Теперь Дмитрию Митину и Артему Надееву вменяют разбой, а не грабеж. Также подозреваемым продлили домашний арест до 17 мая. В ведомстве отметили, что в мае дело направят в суд.

Напомним, в декабре 21-летний и 19-летний спортсмены напали на 41-летнюю женщину. Молодые люди избили ее, отобрали деньги и телефон. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.

После ареста Митина отправили в СИЗО, Надеева — под домашний арест. Позже обоим смягчили меру пресечения.

В текущем сезоне Дмитрий Митин выступал за ФК «Рязань», сыграл три матча. По словам директора клуба, спортсмен покинул команду до происшествия. Артем Надеев в прошлом сезоне играл за молодежную команду.

Фото ФК «Рязань»


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