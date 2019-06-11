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15:32, 11 июня 2019 153
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Столичная мэрия обратится в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Столичная мэрия обратится в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Мы будем обращаться в прокуратуру. Инициаторы завтрашнего марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии. Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя — это серьезный вопрос», — сказал вице-мэр Горбенко.

Ранее в Кремле заявили, что марш в поддержку Голунова испортит праздничную атмосферу 12 июня — Дня России. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение по поводу маршей в поддержку журналиста — это прерогатива городских властей.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и вышли с идентичными первыми полосами.

Экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова.

Ситуацию также прокомментировали в Кремле.


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