Столичная мэрия обратится в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

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Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом
«Мы будем обращаться в прокуратуру. Инициаторы завтрашнего марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии. Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя — это серьезный вопрос», — сказал вице-мэр Горбенко.
Ранее в Кремле заявили, что марш в поддержку Голунова испортит праздничную атмосферу 12 июня — Дня России. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение по поводу маршей в поддержку журналиста — это прерогатива городских властей.
Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве
По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
Друзья и знакомые задержанного
Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.
Суд
Одиночные пикеты в поддержку журналиста
В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и
Экспертиза
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