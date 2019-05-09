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17:24, 9 мая 2019 3 837
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RZN.info снял шествие рекордного «Бессмертного полка» с высоты

RZN.info снял шествие рекордного «Бессмертного полка» с высоты

RZN.info снял шествие рекордного «Бессмертного полка» с высоты. В День Победы 43 тысячи рязанцев пронесли по центру города портреты участников Великой Отечественной войны.

Колонна с песнями прошла по Первомайскому проспекту и площади Ленина до Соборной площади. Шествие приветствовали ветераны.

Напомним, 74-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне начали отмечать с возложения цветов на площади Победы. Затем были парад и смотр-конкурс строевой песни.

Праздник завершится салютом на площади Ленина. Его запустят в 22:00.


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