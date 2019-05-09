RZN.info снял шествие рекордного «Бессмертного полка» с высоты

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RZN.info снял шествие
Колонна с песнями прошла по Первомайскому проспекту и площади Ленина до Соборной площади. Шествие приветствовали ветераны.
Напомним, 74-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне начали отмечать с
Праздник завершится салютом на площади Ленина. Его запустят в 22:00.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.