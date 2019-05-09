В Рязани выбрали победителя конкурса-смотра строевой песни. Фото и видео

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В четверг, 9 мая, в честь празднования Дня Победы в Рязани прошел 52-й праздник песни в солдатском строю. Он состоялся сразу после прохождения по центру города акции «Бессмертный полк».
Конкурс-смотр строевой песни открыл отряд юнармейского движения с песней «Служить России». Вслед за ними выступили курсанты рязанского филиала московского университета МВД России, подразделение специального назначения воздушно-десантного училища, парадный расчет девушек академии ФСИН, парадный расчет 137-го гвардейского парашютно-десантного рязанского ордена красной звезды полка, парадный батальон курсантов академии ФСИН, парадный расчет четвертого, второго и пятого батальонов десантников и другие.
Участники конкурса маршем прошли по площади Ленина и спели военно-патриотические песни, такие как «Армия народа», «Прощание Славянки», «Рукава», «Вперед, Россия», «Ладога», «Ордена», «Победа остается молодой», «Под звездами балканскими».
Победителями конкурса-смотра строевой песни стали курсанты-девушки академии ФСИН, исполнившие «Прощание Славянки». Второе место разделили между курсантами второго и четвертого батальонов высшего образования специального назначения десантного училища. Третье место занял парадный расчет 137-го гвардейского парашютно-десантного рязанского ордена Красной Звезды полка.
Призы и дипломы за участие в конкурсе им вручили губернатор Николай Любимов, исполняющий обязаности главы рязанской администрации Сергей Карабасов, глава гордумы Юлия Рокотянская и председатель облдумы Аркадий Фомин. Любимов отметил, что «девушки академии ФСИН были лучшими, самыми звонкими, заводными и получили первое место заслуженно».
© RZN.info
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