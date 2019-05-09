В Рязани начали праздновать День Победы. Фоторепортаж

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани начали праздновать День Победы. Торжества в честь 74-й годовщины в четверг, 9 мая, начались с возложения цветов на площади Победы.
Сперва две с половиной тысячи участников парада возложили гвоздики к подножию монумента. Затем к памятнику подошли ветеран Великой Отечественной войны Александр Нефедович и губернатор Николай Любимов. Также в церемонии приняли участие представители власти, епархии, общественники.
После возложения на площади Победы начался парад.
Завершится праздник салютом на площади Ленина.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани прошел парад Победы
|
cледующая новость →В День Победы в Рязани изменится движение общественного транспорта
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.