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10:40, 9 мая 2019 6 502
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В Рязани начали праздновать День Победы. Фоторепортаж

В Рязани начали праздновать День Победы. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани начали праздновать День Победы. Торжества в честь 74-й годовщины в четверг, 9 мая, начались с возложения цветов на площади Победы.

Сперва две с половиной тысячи участников парада возложили гвоздики к подножию монумента. Затем к памятнику подошли ветеран Великой Отечественной войны Александр Нефедович и губернатор Николай Любимов. Также в церемонии приняли участие представители власти, епархии, общественники.

После возложения на площади Победы начался парад.

Завершится праздник салютом на площади Ленина.


© RZN.info

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