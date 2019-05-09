По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»

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В Рязани в седьмой раз прошла акция «Бессмертный полк».
В четверг, 9 мая, колонна с портретами участников Великой Отечественной войны прошла по Первомайскому проспекту следом за участниками парада. За акцией наблюдали сотни горожан.
Колонну возглавили УАЗы, которые предоставила крупнейшая автомобильная компания в Рязани, и десантники с огромной копией Знамени Победы. Участники и полтысячи волонтеров пели военные песни и благодарили ветеранов.
Губернатор Николай Любимов вновь прошел с супругой и детьми вместе с горожанами.
В руках он держал портрет дедушки Алексея Никитина — сапера, участвовавшего в подкопе на Зайцевой горе и дошедшего до Кенигсберга.
Акция прошла по площади Ленина, где шествие приветствовали ветераны и завершилась на площади Соборной.
Организаторы рассказали, что в акции поучаствовали рекордные 43 тысячи человек.
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