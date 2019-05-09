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13:07, 9 мая 2019 7 456
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По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»

По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»

В Рязани в седьмой раз прошла акция «Бессмертный полк».

В четверг, 9 мая, колонна с портретами участников Великой Отечественной войны прошла по Первомайскому проспекту следом за участниками парада. За акцией наблюдали сотни горожан.

Колонну возглавили УАЗы, которые предоставила крупнейшая автомобильная компания в Рязани, и десантники с огромной копией Знамени Победы. Участники и полтысячи волонтеров пели военные песни и благодарили ветеранов.

Губернатор Николай Любимов вновь прошел с супругой и детьми вместе с горожанами.

В руках он держал портрет дедушки Алексея Никитина — сапера, участвовавшего в подкопе на Зайцевой горе и дошедшего до Кенигсберга.

Акция прошла по площади Ленина, где шествие приветствовали ветераны и завершилась на площади Соборной.

Организаторы рассказали, что в акции поучаствовали рекордные 43 тысячи человек.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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