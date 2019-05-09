В Рязани прошел парад Победы

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В четверг, 9 мая, на площади Победы прошел парад. В нем поучаствовали 2 400 офицеров и курсантов из десантного училища, 137-го парашютно-десантного полка, академии ФСИН, университета МВД, а также судебные приставы, сотрудники ГУ МЧС, юнармейцы, учащиеся школ №№ 33, 47 и 58.
Перед торжественным маршем, ветеранов, участников парада и горожан поздравил с праздником Николай Любимов. Он отметил, что также в параде на Красной площади участвуют рязанские десантники.
«День Победы остается нашей общей национальной гордостью, главным праздником страны. Он соединил в себе чувства триумфа и ликования, горечь утрат и потерь, гордости за страну и надежды на будущее. Эта война унесла миллионы жизней, среди них 180 тысяч рязанецев. Мы склоняем головы перед ними. Они ушли от нас, но остались с нами навсегда. Вечная память и огромная благодарность за мирную жизнь», — заявил политик.
Он отметил, что ни одна армия мира не разгромила мощную гитлеровскую армию и эта задача оказалась по плечу только русскому народу.
«Долг каждого передать память будущему поколения. Уверен, что нынешняя молодежь будет хранить завещанные им традиции», — сказал Любимов.
Также политик обратился к ветеранам и пожелал им мирного неба над головой и долгих лет жизни. Он подчеркнул, что каждый из них — «настоящий пример самоотверженной служения Родине».
«Слава народу-победителю. Ура!», — заключил глава региона.
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