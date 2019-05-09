Рязанские десантники провели показательные выступления в честь Дня Победы

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В четверг, 9 мая, на площади Ленина десантники провели показательные выступления в честь Дня Победы.
Рота почетного караула курсантов рязанского воздушно-десантного училища показала строевые приемы, а подразделения специального назначения — мастерство рукопашного боя. По площади проехали группы на мотовездеходах, десантники также продемонстрировали тактический эпизод с применением декораций и оружия.
Отметим, в прошлом году рязанское воздушно-десантное училище
Напомним, 9 мая в Рязани
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