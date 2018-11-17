Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища

В субботу, 17 ноября, на площади Ленина отметили юбилей десантного училища. Рязанцы увидели показательные выступления десантников, торжественное прохождение военной техники и выступление оркестра РВВДКУ.
Перед праздником над площадью пролетела авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». Акция началась с построения десантников на Первомайском проспекте, на который вынесли флаг России и боевое знамя десантного училища.
Губернатор Николай Любимов отметил, что юбилей десантного училища — «большой праздник для всего региона». «Все знают, что Рязань — столица ВДВ. Это звание город несет многие-многие годы, поэтому мы вместе с вами радуемся вашим успехам и гордимся ими», — сказал он.
В честь юбилея глава региона наградил знаком «240 лет Рязанской губернии» лучших военнослужащих за образцовое исполнение служебных обязанностей и активную работу по военно-патриотическому воспитанию.
С 100-летием рязанское десантное училище поздравил заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев. «За годы своего существования училище стало настоящей кузницей офицерских кадров, из стен которого вышли прославленные начальники, государственные и политические деятели, в том числе руководители иностранных государств», — подчеркнул Нургалиев. Он пожелал всему личному составу и ветеранам училища здоровья, благополучия и успехов.
На мероприятии «контрактникам» 137-го гвардейского парашютно-десантного полка вручили свидетельства на покупку жилья.
После официальной части прошли показательные выступления по рукопашному бою, роты почетного караула, конное дефиле. Десантники преодолели препятствия, а также показали тактический эпизод с применением декораций и оружия.
Кульминацией праздника стало прохождение военной техники. По площади Ленина проехали автомобили «Тигр-М», «Рысь», бронетранспортеры «-82А» и «-МД «Ракушка», боевые автомобили десанта БМД-4М. В заключении по площади Ленина дружным маршем прошли подразделения десантного училища, офицеры, сводный оркестр ВДВ и курсанты.
Сразу после акция на площади устроили праздничный концерт с участием рязанских артистов и ансамбля песен и плясок ВДВ.