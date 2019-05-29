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Андрею Минаеву продлили домашний арест. Заседание по продлению меры пресечения ректору РГУ прошло в среду, 29 мая, в Советском суде.
Адвокат Эдуард Видакас сообщил, что подзащитному Минаеву требуется медицинское лечение. Это подтвердил и сам ректор, который пришел на заседание с тростью.
Защита предложила отменить меру пресечения и наложить на Минаева запрет на посещение РГУ и общение с участниками процесса, чтобы тот не мог воздействовать на свидетелей.
Сторона обвинения посчитала доводы защитников нецелесообразнымм и ходатайствовала продлить домашний арест до 30 июня, и суд удовлетворил его.
Адвокат Минаева пообещал обжаловать решение суда.
Напомним, 1 апреля ректора
По версии следствия, руководство вуза
Проректора РГУ Кирьянову
5 апреля суд над ректором
Позже решение
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