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16:22, 29 мая 2019 976
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Андрею Минаеву продлили домашний арест

Андрею Минаеву продлили домашний арест

Андрею Минаеву продлили домашний арест. Заседание по продлению меры пресечения ректору РГУ прошло в среду, 29 мая, в Советском суде.

Адвокат Эдуард Видакас сообщил, что подзащитному Минаеву требуется медицинское лечение. Это подтвердил и сам ректор, который пришел на заседание с тростью.

Защита предложила отменить меру пресечения и наложить на Минаева запрет на посещение РГУ и общение с участниками процесса, чтобы тот не мог воздействовать на свидетелей.

Сторона обвинения посчитала доводы защитников нецелесообразнымм и ходатайствовала продлить домашний арест до 30 июня, и суд удовлетворил его.

Адвокат Минаева пообещал обжаловать решение суда.

Напомним, 1 апреля ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде. 3 апреля суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил срок задержания.

5 апреля суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но в итоге суд закончился арестом.

Позже решение обжаловали.15 апреля Минаева отпустили под домашний арест.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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