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15:00, 26 мая 2019 366
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Морской трибунал потребовал освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Морской трибунал потребовал освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу трибунала Пака Чжина Хена.

При этом трибунал не считает необходимым прекратить уголовное преследование моряков и воздержаться от возбуждения уголовных дел.

В Киеве назвали решение «настоящей победой» и заявили, что ожидают от Москвы его полного и быстрого выполнения.

Российский МИД прокомментировал решение и указал, что будет отстаивать свою позицию, в том числе и в части отсутствия у арбитража юрисдикции рассматривать спорную ситуацию.

Напомним, в ноябре прошлого года корабли ВМС Украины нарушили российскую границу и зашли в закрытую территорию, двигаясь к Керченскому проливу.

Экипаж не подчинялся законным требованиям властей России и корабли задержали. Двое сотрудников СБУ, находящиеся на борту, были ранены, их госпитализировали.

Путин назвал инцидент провокацией.

После произошедшего Украина привела армию в полную боеготовность, Петр Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море, на котором рассмотрение вопроса по ситуации в Керченском проливе заблокировали.

После этого некоторые страны ввели санкции против России.


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