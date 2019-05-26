Морской трибунал потребовал освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

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Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Об этом передает
При этом трибунал не считает необходимым прекратить уголовное преследование моряков и воздержаться от возбуждения уголовных дел.
В Киеве назвали решение «настоящей победой» и заявили, что ожидают от Москвы его полного и быстрого выполнения.
Российский МИД прокомментировал решение и указал, что будет отстаивать свою позицию, в том числе и в части отсутствия у арбитража юрисдикции рассматривать спорную ситуацию.
Напомним, в ноябре прошлого года корабли ВМС Украины
Экипаж не подчинялся законным требованиям властей России и корабли задержали. Двое сотрудников СБУ, находящиеся на борту, были ранены, их госпитализировали.
Путин назвал инцидент провокацией.
После произошедшего Украина
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море, на котором рассмотрение вопроса по ситуации в Керченском проливе
После этого некоторые страны ввели санкции против России.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.