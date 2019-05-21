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12:27, 21 мая 2019 1 584
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По просьбе Любимова полиция пресечет подвоз мусора на «Дикую утку»

По просьбе Любимова полиция пресечет подвоз мусора на «Дикую утку»

Во вторник, 21 мая, на заседании регионального правительства Николай Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», расположенное рядом с Северной окружной дорогой, пишут «Рязанские ведомсти».

«Еще в январе региональное Минприроды, по моему поручению, организовало межведомственную проверку. Природоохранная прокуратура, администрация города, Росреестр, Росприроднадзор и агентство по рыболовству зафиксировали факт засыпки земельного участка грунтом и отходами. Оставалось прояснить статус территории», — сказал губернатор.

Во время проверки, проведенной после весеннего паводка, выяснилось, что по документам водного объекта не существует, однако по факту все признаки водного режима присутствуют: зеркало воды, берег, дно, водная растительность.

За несоблюдение экологических требований и правил обращения с отходами, а также требований к охране водных объектов составили протокол об административном правонарушении. Арендатору земельного участка направили предписание — устранить допущенные нарушения по трем статьям КоАП.

Глава региона поручил минприроды области держать на строгом контроле исполнение арендатором выдвинутого ему требования.

«Если нарушения устранены не будут, то вопрос необходимо будет довести до решения в судебном порядке. Заместителя председателя правительства Виталия Артемова прошу лично это контролировать», — заявил Любимов.

Губернатор обратился к руководителям федеральных ведомств с просьбой проявить неформальный подход к рассмотрению ситуации и в рамках своих компетенций оказать минприроды необходимую поддержку.

Также Любимов попросил полицию пресечь попытки доставки новых отходов.

Напомним, Путин пообещал изучить ситуацию с уничтожением озера на медиафоруме ОНФ.

Однако озеро за Северным обходом продолжают засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом.

Рязанские экологи направят в ЮНЕСКО петицию о защите озера.


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