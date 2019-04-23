Рязанец, зарезавший жену и троих детей в Искре, заплатит четыре миллиона

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Рязанец, который в 2017 году зарезал жену и троих детей в Искре, заплатит четыре миллиона. Об этом сообщил
«Истец, являясь близким родственником убитых, продолжает испытывать сильные душевные переживания, связанные с утратой близких. Он просил суд взыскать в его пользу с ответчика компенсацию морального вреда в сумме четыре миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решение суда вступило в силу.
Напомним, мужчина 1986 года рождения в состоянии невменяемости с особой жестокостью
Сначала задержанного
По решению суда мужчину освободили от уголовной ответственности. Позже его
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