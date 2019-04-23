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17:21, 23 апреля 2019 164
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Рязанец, зарезавший жену и троих детей в Искре, заплатит четыре миллиона

Рязанец, зарезавший жену и троих детей в Искре, заплатит четыре миллиона

Рязанец, который в 2017 году зарезал жену и троих детей в Искре, заплатит четыре миллиона. Об этом сообщил сайт рязанского района.

«Истец, являясь близким родственником убитых, продолжает испытывать сильные душевные переживания, связанные с утратой близких. Он просил суд взыскать в его пользу с ответчика компенсацию морального вреда в сумме четыре миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решение суда вступило в силу.

Напомним, мужчина 1986 года рождения в состоянии невменяемости с особой жестокостью убил бывшую супругу и троих детей. Тела погибших обнаружили в их квартире. У двоих детей были извлечены части внутренних органов. В суде подозреваемый говорил о боге и заявил, что Христос «его друг», который убил его первенца.

Сначала задержанного арестовали на два месяца, после этого арест продлили еще на три месяца.

По решению суда мужчину освободили от уголовной ответственности. Позже его отправили в психбольницу.


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