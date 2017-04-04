В суде подозреваемый в убийстве семьи из Искры говорил о боге. Фото

В Рязанском районном суде во вторник, 4 апреля, началось рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения предполагаемому убийце семьи из поселка Искра. 30-летнего местного жителя привезли в суд под конвоем.
Перед началом заседания журналисты спросили подозреваемого о мотивах преступления. В ответ он начал говорить довольно бессвязно, несколько раз упомянул бога и веру. В частности он сказал, что Христос «его друг», который отобрал у него первенца. Во время заседания мужчина по-видимому молился.
Журналистов выдворили из зала вскоре после начала заседания. Ожидается, что меру пресечения подозреваемому должны избрать до конца дня.
Напомним,