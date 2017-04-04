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16:55, 4 апреля 2017 3 314
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В суде подозреваемый в убийстве семьи из Искры говорил о боге. Фото 1

В суде подозреваемый в убийстве семьи из Искры говорил о боге. Фото

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязанском районном суде во вторник, 4 апреля, началось рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения предполагаемому убийце семьи из поселка Искра. 30-летнего местного жителя привезли в суд под конвоем.

Перед началом заседания журналисты спросили подозреваемого о мотивах преступления. В ответ он начал говорить довольно бессвязно, несколько раз упомянул бога и веру. В частности он сказал, что Христос «его друг», который отобрал у него первенца. Во время заседания мужчина по-видимому молился.

Журналистов выдворили из зала вскоре после начала заседания. Ожидается, что меру пресечения подозреваемому должны избрать до конца дня.

Напомним, тела погибшей женщины и ее троих детей нашли с ножевыми ранениями вечером 2 апреля. Подозреваемого в их убийстве задержали у подъезда дома, где произошла трагедия. На его одежде, а также в подъезде обнаружили следу крови. На момент задержания мужчина пребывал в неадекватном состоянии. Самый младший из погибших детей (4 года) был общим ребенком подозреваемого и погибшей.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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