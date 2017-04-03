Рязанец зарезал бывшую жену и троих детей

В поселке Искра Рязанского района мужчина зарезал бывшую жену и троих детей. Об этом сообщила
Известно, что тела погибших обнаружили в 23:30 в воскресенье, 2 апреля.
34-летняя женщина, а также дети 14-ти, 12-ти и 4-х лет скончались от множественных ножевых ранений.
На месте происшествия задержали 31-летнего подозреваемого, в отношении него возбудили уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 150 УК РФ.
В ближайшее время органами следствия в суд будет направлено ходатайство об его аресте.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.