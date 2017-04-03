Следователь рассказал подробности убийства семьи в Искре

Мужчину, подозреваемого в убийстве четырех человек, задержали у подъезда дома, где произошла трагедия. Об этом рассказал следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Рязанской области Дмитрий Захаров. На одежде мужчины и на лестничной площадке нашли следы бурой жидкости, похожей на кровь.
«На момент задержания мужчина пребывал в неадекватном состоянии, поэтому каких-то конструктивных пояснений дать не смог. Визуально он имел признаки алкогольного опьянения, но подтвердить это мы сможем только после проведения экспертиз», — отметил Дмитрий Захаров.
В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили четыре трупа — женщины и трех детей. На телах погибших было по пять колото-режущих ран. «Даже те люди, которые видели за свою жизнь многое, были поражены картиной, которая открылась им на месте происшествия», — Дмитрий Захаров. Следов борьбы в квартире не было.
Следователь отметил, что каких-либо компрометирующих сведений о семье соседи не сообщали. На момент трагедии мужчина с женщиной находились в разводе.