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19:25, 3 апреля 2017 3 036
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Следователь рассказал подробности убийства семьи в Искре

Следователь рассказал подробности убийства семьи в Искре

Мужчину, подозреваемого в убийстве четырех человек, задержали у подъезда дома, где произошла трагедия. Об этом рассказал следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Рязанской области Дмитрий Захаров. На одежде мужчины и на лестничной площадке нашли следы бурой жидкости, похожей на кровь.

«На момент задержания мужчина пребывал в неадекватном состоянии, поэтому каких-то конструктивных пояснений дать не смог. Визуально он имел признаки алкогольного опьянения, но подтвердить это мы сможем только после проведения экспертиз», — отметил Дмитрий Захаров.

В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили четыре трупа — женщины и трех детей. На телах погибших было по пять колото-режущих ран. «Даже те люди, которые видели за свою жизнь многое, были поражены картиной, которая открылась им на месте происшествия», — Дмитрий Захаров. Следов борьбы в квартире не было.

Следователь отметил, что каких-либо компрометирующих сведений о семье соседи не сообщали. На момент трагедии мужчина с женщиной находились в разводе.


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