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9:25, 4 февраля 2019 362
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Смерть Децла и победа Трусовой. Обзор главных новостей за 2-3 февраля

Смерть Децла и победа Трусовой. Обзор главных новостей за 2-3 февраля

Фото: Ru.wikipedia.org

Завершились первые выходные февраля. Вспомним, чем они запомнились рязанцам.

Одной из главной новостей выходных стала смерть рэпера Децла. Позже в сети появилось видео с его последнего концерта.

Рязанцев эта новость не оставила равнодушной. Пользователи опубликовали в соцсетях посты с фотографиями, песнями и текстами артиста.

В минувший уикенд рязанцев неоднократно предупреждали о непогоде. В МЧС рассказывали о тумане, дожде и мокром снеге.

В пресс-службе регионального УМВД подвели итоги операции «Автобус» за январь 2019 года. Выяснилось, что с начала года в Рязани обнаружили более 90 неисправных автобусов.

Не обошлось без происшествий.

На ночном пожаре в Рязани пострадал мужчина. В Скопинском районе обокрали дом столичной пенсионерки. На Солотчинском мосту столкнулись «Жигули» и Hyundai. Прокуратура проверит информацию об уничтожении озера в Канищеве. У рязанского водителя в Крыму сгорела фура. На четырех улицах в центре Рязани отключили воду из-за аварии. О спорте. Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла первенство России, а рязанцев пригласили на «Лыжню России».


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6 дней назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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