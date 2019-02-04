Смерть Децла и победа Трусовой. Обзор главных новостей за 2-3 февраля

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Завершились первые выходные февраля. Вспомним, чем они запомнились рязанцам.
Одной из главной новостей выходных стала смерть рэпера Децла. Позже в сети появилось видео с его последнего концерта.
Рязанцев эта новость не оставила равнодушной. Пользователи опубликовали в соцсетях посты с фотографиями, песнями и текстами артиста.
В минувший уикенд рязанцев неоднократно предупреждали о непогоде. В МЧС рассказывали о тумане, дожде и мокром снеге.
В пресс-службе регионального УМВД подвели итоги операции «Автобус» за январь 2019 года. Выяснилось, что с начала года в Рязани обнаружили более 90 неисправных автобусов.
Не обошлось без происшествий.
На ночном пожаре в Рязани пострадал мужчина. В Скопинском районе обокрали дом столичной пенсионерки. На Солотчинском мосту столкнулись «Жигули» и Hyundai. Прокуратура проверит информацию об уничтожении озера в Канищеве. У рязанского водителя в Крыму сгорела фура. На четырех улицах в центре Рязани отключили воду из-за аварии. О спорте. Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла первенство России, а рязанцев пригласили на «Лыжню России».