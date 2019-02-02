На ночном пожаре в Рязани пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Возгорание произошло в кирпичном доме на улице Сережина Гора в Шереметьево-Песочне.
Пострадавшего госпитализировали с ожогами.
Напомним, инцидент
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На ночном пожаре в Рязани пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Возгорание произошло в кирпичном доме на улице Сережина Гора в Шереметьево-Песочне.
Пострадавшего госпитализировали с ожогами.
Напомним, инцидент
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