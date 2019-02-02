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12:25, 2 февраля 2019 165
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На ночном пожаре в Рязани пострадал мужчина

На ночном пожаре в Рязани пострадал мужчина

На ночном пожаре в Рязани пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в кирпичном доме на улице Сережина Гора в Шереметьево-Песочне.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами.

Напомним, инцидент произошел в ночь на субботу, 2 февраля.


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