В Скопинском районе обокрали дом столичной пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 55-летняя жительница Москвы, которая владеет домов в селе Горлово. Она обнаружила, что в одном из окон ее дома разбито стекло, а из жилища пропали электрочайник, а также бензо- и электроинструмент.
Во время опроса местных жителей полицейские установили, что к краже может быть причастен 44-летний местный житель. Его разыскали и установили его причастность к преступлению.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до шести лет колонии. Подозреваемого арестовали.