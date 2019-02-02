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14:24, 2 февраля 2019 110
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В Скопинском районе обокрали дом столичной пенсионерки

В Скопинском районе обокрали дом столичной пенсионерки

В Скопинском районе обокрали дом столичной пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 55-летняя жительница Москвы, которая владеет домов в селе Горлово. Она обнаружила, что в одном из окон ее дома разбито стекло, а из жилища пропали электрочайник, а также бензо- и электроинструмент.

Во время опроса местных жителей полицейские установили, что к краже может быть причастен 44-летний местный житель. Его разыскали и установили его причастность к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до шести лет колонии. Подозреваемого арестовали.


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4 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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